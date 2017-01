Moradores afetados por fogo em Massamá vão ser realojados

Quatro pessoas vão ser realojadas temporariamente pela Câmara de Sintra, em consequência do incêndio que deflagrou hoje à tarde num prédio em Massamá, que provocou quatro feridos, um deles com gravidade, informou fonte oficial da autarquia.



Segundo a fonte camarária, quatro pessoas vão ser realojadas pelos serviços municipais, devido à falta de condições de habitabilidade dos seus apartamentos, enquanto outros moradores ficaram em casa de familiares.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Queluz, Hugo Neves, explicou à Lusa que o sinistro ocorreu no primeiro piso de um prédio de habitação na Rua Isabel Mira, provocando três feridos ligeiros e um grave.

