Moradores de Camarate exigem manter Correios

CTT anunciaram o encerramento de 22 estações em todo o País no âmbito do plano de reestruturação.

Por Francisca Genésio | 08:53

Mais de meia centena de utentes da estação dos Correios de Portugal (CTT) em Camarate, concelho de Loures, protestaram ontem contra o fecho da loja. Em causa está o anúncio do encerramento de 22 estações dos CTT, em todo o País, já confirmado pela empresa, no âmbito do plano de reestruturação.



"Esta estação tem um movimento de cerca de 200 pessoas por dia, é um local onde muitos idosos se deslocam para virem buscar as pensões e até para pagarem contas. É também utilizada por pequenas e médias empresas. Ou seja, aqui não há a questão da falta de procura dos serviços", disse ao Correio da Manhã Fernanda Santos, porta-voz da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação.



Um facto que Alcino Simão, utente assíduo da estação dos CTT de Camarate confirma: "Esta estação até tem afluência demais. Por vezes, demoro horas a tratar dos assuntos porque há sempre muita gente". A estação de CTT mais próxima de Camarate fica a cerca de três quilómetros, em Sacavém.



"Se esta estação fechar, terei de ir à de Sacavém e é longe. Os transportes representam mais um encargo e nem sempre há diretos", sublinha Alcino Simão, de 88 anos. Também o presidente da Câmara de Loures marcou presença no protesto e assegurou que a autarquia vai fazer "de tudo" para evitar o encerramento da estação.



"Esta estação serve uma união de freguesias que tem 35 mil habitantes. Esta é uma população com fortes carências económicas e com muita gente idosa. O Governo tem que fazer alguma coisa contra isto", garantiu ao CM o autarca de Loures, Bernardino Soares.