Moradores de Maxiais assustados com fugitivo

Habitantes de aldeia de Castelo Branco alteram rotinas com Humberto Prazeres à solta.

Por Alexandre Salgueiro | 06:00

Os habitantes de Maxiais, no concelho de Castelo Branco, ainda não tiveram uma noite de descanso depois da situação ocorrida na quarta-feira, quando um homem agrediu um militar da GNR e roubou-lhe a arma, fugindo de seguida. A população sente-se segura dentro da aldeia, mas teme afastar-se com receio de se deparar com o fugitivo, que continua a monte.



"Vamos ouvindo que ele pode já ter fugido para Espanha, mas nada nos garante que não ande ainda por aqui. Pelo que sabemos, até pode estar escondido em qualquer barracão ou armazém de uma das muitas propriedades que existem nos arredores da aldeia", diz António Dias.



A mulher, Maria, admite que alterou o percurso das suas caminhadas ao final da tarde: "Agora tento não me afastar muito da aldeia e evito os caminhos isolados. Até ele ser apanhado não vou estar descansada", afirma ao Correio da Manhã.



"As pessoas tentam fazer a sua vida, mas é difícil porque grande parte vive da exploração agrícola ou pecuária em quintas que ficam afastadas da aldeia. E têm medo de se deslocar até esses locais", diz Albino Pires.



PORMENORES

GNR atenta a indícios

Apesar das suspeitas de que Humberto Prazeres, de 25 anos, já tenha conseguido escapar para Espanha, a GNR mantém as buscas no terreno. Fonte do comando distrital afirmou que as patrulhas estão atentas a qualquer indício que possa levar à captura do fugitivo.



Família conhecida

Os familiares de Humberto Prazeres que seguiam na carrinha intercetada pela GNR são conhecidos em Maxiais. Os moradores afirmam que nunca antes tinham causado qualquer problema nas redondezas.