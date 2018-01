Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de prédio ardido em Valongo fazem contas à vida

Proteção Civil acredita que os desalojados poderão voltar a casa na segunda-feira.

Por Aureliana Gomes | 07:34

Vânia Bastos foi uma das moradoras que não acatou as recomendações da Proteção Civil e decidiu pernoitar num dos 49 apartamentos danificados pelo incêndio na garagem de um prédio, em Valongo, quinta-feira. "Não consegui deixar a minha casa. Fiquei, mas não dormi nada com medo que o prédio ruísse", referiu ao CM. Ontem, o dia foi de limpeza e remoção dos carros afetados pelo fogo, que destruiu por completo quatro viaturas e danificou mais de 20.



Perante um cenário dantesco, os moradores regressaram para fazer contas aos prejuízos e perceber quando poderão voltar a casa. "O meu carro está todo queimado e tive de dormir fora de casa", disse um dos moradores que foi realojado.



Os estragos são muitos, mas a maior preocupação é agora o regresso. "O carro é o menos. Já chamei o reboque, agora vou tratar com a seguradora. O que quero é mesmo voltar a casa", desabafou Olívia Barbosa. Ao todo, 150 pessoas ficaram desalojadas por falta de água, luz e saneamento. "Se os trabalhos continuarem a este ritmo, acreditamos que, na segunda-feira, os moradores poderão regressar", indicou Delfim Cruz, comandante da Proteção Civil.



A investigação da PJ do Porto permitiu identificar que o fogo terá deflagrado numa esponja, colocada na parede da garagem por um condómino como proteção ao estacionar. Na quinta-feira, parou o carro com o tubo de escape quente encostado à esponja, que incendiou. Quinze pessoas ficaram feridas e foram assistidas no local.