Moradores denunciam poluição em Alverca

Residentes afirmam que a água está a ser contaminada com dejetos e restos de animais.

Por Francisca Genésio | 06:00

Os moradores da rua do Termo de Lisboa, em Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira), estão revoltados com o mau cheiro e a cor da água da Ribeira da Alfarrobeira.



Atribuem a culpa "a descargas ilegais com dejetos e restos de animais". "É triste ver como o rio está porque a minha mãe lavou aqui roupa, durante uns bons e largos anos", contou ao CM José Duarte, de 54 anos.



Os residentes afirmam que a situação já levou ao aparecimento de ratazanas junto dos prédios e reclamam uma intervenção urgente por parte das autoridades. "Este problema condiciona-nos a vida. É impossível abrir as janelas, por exemplo. O mau cheiro é tão intenso que até dá vómitos" afirmou Wellington Silva, técnico informático.



Segundo os moradores, a poluição da ribeira foi denunciada há vários anos às entidades responsáveis. "Há uns anos, a presidente da câmara veio até aqui e subiu a ribeira, de galochas. Tentou seguir o rasto e perceber de onde é que isto vinha. Mesmo assim, nunca tivemos qualquer resposta", acusa Custódio Ferrão, morador daquela rua há 28 anos.



A solução, para os habitantes, passa por se identificar a fonte das descargas e cimentar a ribeira para evitar a acumulação de poluição.



Ao CM, fonte do Ministério do Ambiente disse estarem a ser desenvolvidas, "no âmbito do Plano de Fiscalização, diversas ações junto de operadores localizados na envolvente da ribeira".



A Câmara de Vila Franca de Xira confirmou ter recebido reclamações e disse que, após uma deslocação ao local, verificou "uma coloração da água pluvial acastanhada, o que motivou a participação junto das entidades competentes".