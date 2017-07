Filas de automóveis ao início da manhã e final da tarde levam os residentes a queixarem-se do barulho.

Por João Saramago | 12.07.17

Moradores desesperam com trânsito em Cascais

Às primeiras horas da manhã ,viver junto da Estrada da Rebelva, no concelho de Cascais, transforma-se numa tremenda dor de cabeça, perante as filas de automóveis que circulam em direção à Autoestrada 5, com destino a Lisboa. Ao final da tarde o barulho repete-se, levando a que os moradores considerem ser necessárias medidas para retirar parte do trânsito da estrada."Perdemos qualidade de vida com a situação atual. É muito ruído resultante do pára-arranca dos carros e veículos pesados. Em dias de maior confusão os automobilistas começam a buzinar insistentemente e o cheiro a combustível é muito intenso", referiu o morador José Martins."A estrada embora tenha sinalização a limitar a velocidade a 30 quilómetros por hora acaba por ser muito perigosa. Fora das horas de ponta os automobilistas circulam aqui a grande velocidade e acaba por ser um perigo, não só para os peões como para os moradores que entram ou saem da garagem", acrescentou Ramiro Pacheco."A rotunda aqui existente também foi mal concebida e um condutor acabou por se despistar e derrubou-me o muro. Tirando esse caso são permanentes as travagens", disse José Martins.Os moradores da localidade da freguesia de São Domingos de Rana reclamam que seja criada sinalização que retire parte dos veículos. Uma das sugestões apresentadas é o corte no acesso à A5 e a canalização do trânsito para a EN 6-7, que possui perfil de via rápida.procurou uma resposta da parte da Câmara de Cascais, mas até ao fecho desta edição não foi possível obter um esclarecimento.