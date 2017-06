Moradores em pânico com fogo em 2 prédios

Já no fogo do Porto, três pessoas ficaram encurraladas num quarto, foram resgatadas pelos Sapadores do Porto e assistidas no local, a metros do cemitério do Prado do Repouso. O edifício ficou muito danificado, quer pelo fumo que se propagou pelos três andares, quer pela água lançada pelos bombeiros para extinguir as chamas. A PSP foi ao local e está a investigar.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

"Ouvi gritos por socorro, o meu marido foi à porta, viu muito fumo e ficámos em pânico porque não conseguíamos perceber onde havia o fogo." Olinda Costa saiu com o marido e o neto do prédio da rua Ramalho Ortigão, em Moreira da Maia, onde ontem de manhã um fogo deflagrou num apartamento do primeiro piso.O edifício de quatro andares foi evacuado. Já horas antes, no Porto, outro incêndio num prédio do largo Soares dos Reis, no Bonfim, obrigou à retirada de todos os habitantes.No caso da Maia, as duas mulheres que estavam na habitação atingida foram hospitalizadas por inalação de fumo. A rápida intervenção dos Bombeiros de Moreira permitiu extinguir o incêndio e efetuar a desenfumagem do prédio em cerca de uma hora, evitando assim a retirada de uma idosa, acamada, que vive no último piso. "Foi o que nos valeu, senão ficávamos todos intoxicados dentro das nossas casas", disse Olinda Costa ao CM, ainda abalada. Os moradores conseguiram voltar a suas casas por volta das 11h00, cerca de uma hora e meia após o alerta. A GNR foi ao local e investiga a origem do incêndio.