Moradores pagam 871 euros para ter água em casa

Cada um dos 30 condóminos de um prédio em Fânzeres tem de pagar ligações de água e saneamento, num total de 26 mil euros.

Por Manuel Jorge Bento | 09:35

A Águas de Gondomar exige o pagamento de 871 euros a cada cidadão que peça uma primeira ligação de saneamento e água a uma habitação. Só num prédio novo, na rua de Timor, em Fânzeres, a concessionária cobra, ao todo, mais de 26 mil euros aos 30 condóminos.



"Neste concelho, os contadores devem ser de platina", ironiza Vítor Mota, um dos moradores, revoltado.



A empresa indica que o tarifário foi aprovado pela entidade reguladora.



"Alegando que era um prédio novo, o funcionário da Águas de Gondomar disse que tínhamos de pagar a ligação de saneamento, que são 266,43 euros mais IVA, e a ligação da água, que é 441,67 euros mais IVA. Eu disse-lhe que já estava tudo ligado pelo construtor, então só teria de pagar a colocação de contador, que era 50,74 euros mais IVA, mas respondeu que não, tinha de pagar os 870,99 euros", contou o morador, que já pediu uma audiência com o presidente da câmara municipal, Marco Martins.



"São os preços que estão a ser praticados, calculados aquando da concessão (2002), sujeitos a fatores de atualização, e são os valores que asseguram a sustentabilidade da concessão, que é por 30 anos", explicou ao CM Maurício Rocha, diretor financeiro da Águas de Gondomar.



O responsável referiu ainda que os cidadãos podem requerer o pagamento do valor em várias prestações para que o ‘rombo’ nas contas familiares seja mais moderado.



"Na minha antiga casa, que tinha comprado em Valongo, nas mesmas condições, só tinha de pagar 53,38 euros pela colocação do contador. É inadmissível", concluiu o morador.