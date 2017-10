Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores protestam por elevadores avariados

Dois moradores deslocam-se em cadeiras de rodas e não conseguem aceder à rua.

Por António Miguel e Cláudia Machado | 05.10.17

Maria do Carmo Francisco, de 57 anos, desloca-se em carreira de rodas e fica muitas vezes impedida de sair de casa porque o elevador do prédio onde mora, num 1º andar, na Travessa da Quintinha, Monte de Caparica (Almada), está constantemente avariado. O edifício é propriedade da Casa Pia de Lisboa.



"Chegámos a não ter elevador durante três anos. Três anos sem poder sair de casa", recorda ao CM a moradora.



Maria do Carmo vive no prédio em causa há 21 anos e garante que os elevadores sempre apresentaram problemas técnicos. "Nunca funcionaram bem. Sempre que os vinham arranjar, avariavam passado uns dias. Da última vez, o técnico disse que o problema era elétrico. O quadro elétrico vai muitas vezes abaixo e a patilha do disjuntor está partida porque as pessoas o estão sempre a ligar para poderem usar os elevadores. É um perigo", alertou.



Assim como Maria do Carmo, também o seu vizinho, Paulo Monteiro, de 33 anos, se desloca em cadeira de rodas. O morador sofre de paralisia cerebral e vive com os pais. "Às vezes quero sair de casa e ir ter com os meus amigos e não posso fazê-lo. Gostava que as coisas fossem diferentes", lamenta Paulo Monteiro.



O Correio da Manhã questionou a Casa Pia de Lisboa sobre o que está a ser feito para corrigir as avarias dos elevadores e esta garantiu que "irá utilizar todos os meios ao seu alcance no sentido de resolver esta situação com a máxima urgência".



A instituição frisou ainda que está "a aguardar uma resposta do fornecedor de energia elétrica para que resolva com eficácia a anomalia" que impede os aparelhos de funcionarem.