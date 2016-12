Moradores revoltados com falta de segurança

Confrontada pelo CM, fonte oficial da Câmara de Vila Nova de Gaia referiu que o presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, foi surpreendido com a questão da destruição do muro junto à linha, garantindo que quer essa quer as outras questões serão alvo de análise da autarquia num futuro próximo.



Além do perigo de terem uma linha ferroviária à porta, o matagal e o lixo acumulado junto ao bairro levam a que, todos os anos , as casas fiquem em risco com os incêndios. "Estes terrenos, no verão, são petróleo. Todos os anos é a mesma coisa. Nada foi resolvido", criticou ainda Horácio Cardoso.Confrontada pelo, fonte oficial da Câmara de Vila Nova de Gaia referiu que o presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, foi surpreendido com a questão da destruição do muro junto à linha, garantindo que quer essa quer as outras questões serão alvo de análise da autarquia num futuro próximo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

"Este é um bairro de pobres de que ninguém quer saber. Os presidentes vêm cá quando é para pedir votos ou então no Natal, para mostrar que se preocupam." A voz da revolta é de Valdemar Melo, residente no bairro da Belavista, na Madalena, em Vila Nova de Gaia, indignado com a falta de segurança e as más condições em que os moradores vivem.As queixas já são antigas. A 26 de setembro de 2006, teve lugar o caso mais trágico, quando duas crianças, de quatro e cinco anos, foram colhidas por um comboio, depois de terem conseguido chegar à linha através de um muro destruído."Depois do acidente, o muro foi reparado, hoje já se encontra novamente destruído. Só o construíram para nos taparem os olhos. O perigo continua", garante Horácio Cardoso, também morador e pai da criança que sobreviveu ao acidente. "O bairro foi construído há cerca de 18 anos e as promessas começaram logo aí. Sempre disseram que iam construir um parque para as crianças. Até hoje nada", acrescentou.