Moradores salvam aldeias da fúria do fogo

"Não havia bombeiros e tínhamos que proteger a aldeia. Usámos ramos de árvores e outros truques", explicou ao CM Carlos Alves, morador de Cadafache. "Foi difícil, até assustador, mas salvámos as casas", acrescenta o amigo José António.



Continuar a ler Contaram ao seu lado com Luciano, Álvaro, Paulo e Gaspar. Em Candosa, Acácio Silva e dois outros vizinhos também pararam as chamas à porta da aldeia. Ontem, o fogo de Góis teve duas frentes ativas e ainda muitos reacendimentos.



Quando os vizinhos regressaram a casa apelidaram-nos de "heróis", mas estes homens dizem que apenas cumpriram com o seu dever. O incêndio que lavra desde sábado obrigou à retirada de 150 pessoas das aldeias, por precaução.

Ao verem as chamas a lavrar em direção às aldeias, seis moradores de Cadafache e três da Candosa, no concelho de Góis, não acataram as ordens da GNR e ficaram para proteger as casas do fogo.