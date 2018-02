Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre a cozinhar o almoço

Ataque cardíaco foi fatal para homem de 78 anos.

Por Sofia Garcia | 08:57

Um homem de 78 anos teve ontem um ataque cardíaco fatal quando preparava o almoço, em casa, na rua Cândido Oliveira, Barreiro. Ao que o CM apurou, um dos tachos que estava ao lume queimou, provocando um intenso fumo que se espalhou pelo apartamento.



O alerta foi dado por um dos filhos do homem e dois netos que tinham ido visitar o idoso. "Quando lá chegaram deram com o senhor caído no chão, entre o lava-loiça e o frigorífico. Estava todo preto do fumo", disse um vizinho.



À chegada dos Bombeiros do Barreiro, o idoso já estava em paragem cardiorrespiratória.



"Procedeu-se à ventilação e a manobras de suporte básico de vida para tentar reverter a situação", disse ao CM Renato Pires, dos Bombeiros do Barreiro.