Morre à facada após agredir mulher no banho

Homem tinha quatro golpes no peito. Caso ocorreu em Agualva, no Cacém.

Por Magali Pinto | 01:30

Mal a bombeira da corporação de Agualva-Cacém abriu a porta, viu uma faca ensanguentada no chão. Mais à frente estava o corpo de Manuel, 44 anos. No peito tinha quatro golpes profundos. A Judiciária investiga e aguarda o resultado da autópsia para chegar a conclusões. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, no nº 25 da rua Dr. António José de Almeida. Umas horas antes, naquela mesma casa, tinha ocorrido um grave episódio de violência doméstica.



Ana estava a tomar banho quando foi agredida. Saiu de casa nua e ensanguentada na cabeça. Foi uma vizinha que lhe deu uma toalha para se tapar. A mulher pediu ajuda a um casal vizinho, que também alertou a PSP e os bombeiros. A mulher foi levada para o hospital e, segundo o seu relato às autoridades, mal teve alta, pediu a uma prima para a acompanhar a casa.



As mulheres - segundo disseram à polícia - não conseguiam entrar em casa e por isso chamaram os bombeiros para fazerem a abertura da porta. Foi quando se depararam com o cenário. O corpo estava estendido no chão da sala, mas também havia sangue na cozinha. De imediato foi alertada a Polícia Judiciária, nomeadamente a secção de Homicídios.



Os inspetores estiveram durante horas a recolher vestígios e a falar com testemunhas. O corpo foi depois levado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.



PORMENORES

Corpo removido pela PSP

Após as perícias da Polícia Judiciária no local, foi chamada a automaca da PSP de Lisboa, que recolheu o corpo da vítima e o levou para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.



Casal em conflito

Segundo os vizinhos contaram ontem ao Correio da Manhã, eram frequentes as discussões entre o casal. No domingo, a mulher pediu ajuda após ter sido agredida pelo marido.



Perícias em duas casas

A PJ recolheu vestígios não só na casa onde o casal vivia, mas também nas janelas onde a mulher pediu ajuda depois de ter sido agredida. Recolha de provas por parte dos inspetores demorou horas.