Morre à frente do filho bebé contra eucalipto





PORMENORES

Bombeiros de Benavente

O segundo comandante dos bombeiros de Benavente, Augusto João, descreveu ao CM o cenário que encontrou no local. "O embate contra o eucalipto foi muito violento. A condutora teve morte imediata. O menino foi levado para o hospital."



Acidente investigado

No local estiveram vários militares da GNR, incluindo do Núcleo de Investigação aos Acidentes de Viação, que vão agora investigar as causas do despiste que custou a vida a uma mulher de 27 anos. Os militares falaram com vários condutores.



Mãe e filho tinham ido passar a manhã nas piscinas municipais de Coruche e o acidente aconteceu quando regressavam a casa, em Lisboa. No local estiveram 21 operacionais e nove viaturas. Tudo indica que o acidente aconteceu após um momento de distração.Bombeiros de BenaventeO segundo comandante dos bombeiros de Benavente, Augusto João, descreveu ao CM o cenário que encontrou no local. "O embate contra o eucalipto foi muito violento. A condutora teve morte imediata. O menino foi levado para o hospital."Acidente investigadoNo local estiveram vários militares da GNR, incluindo do Núcleo de Investigação aos Acidentes de Viação, que vão agora investigar as causas do despiste que custou a vida a uma mulher de 27 anos. Os militares falaram com vários condutores.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O alerta chegou aos bombeiros já depois das 14h00 de ontem e dava conta de um acidente grave, envolvendo uma criança, na Estrada Nacional 119 junto a Santo Estêvão, em Benavente. A mãe, de 27 anos, teve morte imediata.A carrinha BMW onde seguia com o filho bebé embateu contra um eucalipto. No banco traseiro estava o menino, de três anos, que foi retirado da cadeirinha por um condutor que passava no local e que se deparou com aquele cenário.Quando o INEM chegou ao local fez o transporte do menino para o hospital de Vila Franca de Xira, mas o seu estado de saúde não inspira cuidados.