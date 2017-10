Morre a tentar salvar os cães em Oliveira de Frades

Padre critica libertação de suspeitos de fogo posto. E pede responsabilidades às autoridades.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

As chamas cercaram Porto Ferreiro, em Oliveira de Frades, em poucos minutos. Álvaro Cal, de 79 anos, não pensou duas vezes. Deixou a casa e a família e conduziu até a um pequeno anexo onde tinha alguns cães. Colocou os animais numa carrinha de caixa de aberta e tentou salvá-los. Foi apanhado pelas chamas e morreu juntamente com os bichos."Ele foi encontrado já fora da carrinha e tinha um cão ainda ao seu lado. Deve ter tentado fugir com o animal a pé", contou aoAntonieta Mota, vizinha do idoso.A alguns quilómetros da terra onde vive Álvaro Cal, morreram, já no concelho de Vouzela, outras seis pessoas, sendo que uma delas, Maria Rosa de Jesus, foi já ontem a enterrar numa cerimónia, que ficou marcada pelas palavras do padre de Ventosa, António Sousa Fernandes."Não sabemos se foi uma brincadeira de mau gosto ou um ato criminoso, mas quem tem autoridade que faça as coisas, não pode continuar a falar apenas da boca para fora. Nunca pensei que íamos ter outro Pedrógão e muito menos que as vítimas de Pedrógão nessa altura não tivessem ainda recebido os donativos para os quais todos contribuímos", disse o padre.O pároco criticou ainda a frequente libertação dos incendiários. "Malditas as mãos que nos colocaram aqui. O mal disto é que num dia mete-se gente na cadeia e no outro já estão cá fora", disse o pároco, que sublinhou ainda durante a missa que a força do fogo era tanta que podiam "ter morrido todos".Na localidade de Ventosa foram também ontem já retirados de casa os corpos de Fernando Lourenço, de 70 anos, a mulher Laurinda, de 64, e a irmã do homem, Arminda Lourenço, de 79 anos. Em Covelo morreu Abílio Moita, de 81 anos, e em Queirã, o fogo matou Jorge Gaspar, de 50 anos.Abílio Moita, de 81 anos, estava desaparecido desde a noite de domingo, mas só ontem de manhã é que a GNR e os moradores encontraram as ossadas."Achámos estranho não aparecer e vimos o portão trancado por dentro. Percebemos que não tinha fugido", contou um vizinho. Abílio vivia sozinho e morreu quando se encontrava na cama.Jorge Gaspar, emigrante no Luxemburgo, estava em Queirã desde sexta-feira. Tinha vindo a Portugal fazer a escritura de uma casa e já na madrugada de segunda-feira viu-se cercado pelo fogo."Ele ligou-nos a dizer que ia fugir de casa e depois nunca mais conseguimos falar com ele", disse Pinheiro do Vale Tiago, filho da vítima.A localidade de Talhadas, em Sever do Vouga, chora a morte de uma filha da terra. Fernanda Fernandes, de 50 anos, professora, morreu num acidente na A25, em Vouzela, quando chocou contra um carro em contramão.Muitas das localidades de Vouzela ainda não tinham durante o dia de ontem luz nem água. Apenas as comunicações foram parcialmente restabelecidas.Existem ainda muitas estradas parcialmente cortadas em Vouzela. Algumas habitações estão também em risco de derrocada na ressaca dos incêndios.Os moradores tentam refazer-se da tragédia. Mas ainda é visível no rosto o sofrimento de quem pensou que não conseguiria sobreviver.