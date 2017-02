Morre afogada quando tentava salvar o cão

"A senhora foi levada para o Hospital de Aveiro, onde acabou por morrer", disse Marco Maia.



Quando a ambulância chegou ao local, a septuagenária já tinha sido retirada da piscina e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória."A senhora foi levada para o Hospital de Aveiro, onde acabou por morrer", disse Marco Maia.

Uma mulher, de 76 anos, morreu hoje afogado na piscina da sua casa, em Murta, Oliveira do Bairro, quando tentava salvar o seu cão, informou fonte dos Bombeiros.O alerta foi dado cerca das 20h00, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Oliveira do Bairro e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Águeda."O cão da senhora caiu na piscina e ela foi tentar salvá-lo e caiu também dentro da piscina", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, Marco Maia.