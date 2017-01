Morre após colisão contra árvore e poste

Ao todo, foram mobilizados para o local do acidente oito veículos e 21 operacionais dos Bombeiros de Loulé, INEM e GNR. A queda do poste de eletricidade na estrada obrigou também à intervenção de técnicos da EDP.



A circulação na estrada acabou por ser reaberta cerca de duas horas depois. A GNR investiga o acidente mortal.



Um homem de 35 anos morreu, na quinta-feira à noite, na sequência de um despiste brutal perto da aldeia da Tôr, no concelho de Loulé. Outro jovem, na casa dos 20 anos, que conduzia a viatura ligeira que colidiu contra uma árvore e um poste de eletricidade, sofreu ferimentos ligeiros.Ao que oapurou, o despiste aconteceu cerca das 22h00. Os dois amigos seguiam na estrada municipal 525, na direção de Loulé para Salir, onde ambos residiam, quando, numa curva apertada à direita, o Peugeot 206 se despistou, embatendo violentamente contra uma árvore e um poste de eletricidade, que ficou caído na estrada.Sebastien Diogo seguia no banco do passageiro e, segundo referiu aouma testemunha, "teve morte praticamente imediata". A vítima mortal trabalhava como mecânico na zona de Salir, onde tinha uma oficina. O condutor da viatura estava também ligado ao mesmo ramo automóvel.