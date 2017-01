Morre após queda quando passeava cão

A Polícia Marítima registou a queda, mas a investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária, que já ouviu a mulher da vítima e recolheu indícios no local. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.



O cidadão russo, que tinha a trela do cão nas mãos, estava acompanhado pela mulher. Os filhos também estiveram no local. Na zona têm já ocorrido outras quedas mortais. O consumo excessivo de álcool tem contribuído para alguns dos acidentes.A Polícia Marítima registou a queda, mas a investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária, que já ouviu a mulher da vítima e recolheu indícios no local. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.

Tinha ido passear o cão até à praia do Peneco, em Albufeira, quando se lembrou de subir para um muro existente no local. Um desequilíbrio momentâneo foi fatal para o homem, um cidadão russo de 51 anos, que caiu do cimo da falésia, embatendo no empedrado de acesso ao areal. A queda foi de cerca de 10 metros de altura.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 20h45 de quarta-feira. O homem teria ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente. "Fomos alertados da queda de um homem, do cimo de uma arriba, na praia do Peneco, na zona do elevador. Quando os meios chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", revelou ontem aoo comandante António Zua Coelho, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que deslocaram para o local 12 operacionais.As manobras de reanimação desenvolvidas pelas equipas de socorro revelaram-se infrutíferas e o óbito do homem acabou por ser confirmado ainda no local.