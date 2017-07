Morre após ser atingido por barco quando fazia pesca submarina ilegal

Homem de 37 anos não tinha sinalização. Ainda foi assistido mas não sobreviveu.

Por Tiago Griff | 11.07.17

Um homem de 37 anos morreu, esta madrugada, após ter sido atingido por um barco enquanto praticava pesca submarina ilegal. O incidente ocorreu no canal da Fuseta, concelho de Olhão, cerca da 1 hora da manhã.Quando tudo aconteceu o homem já tinha apanhado ilegalmente cinco quilos de peixe. Praticava a pesca ilegalmente e sem qualquer tipo de sinalização.Foi abalroado por uma pequena embarcação que voltava da pesca. A vítima ainda foi retirada do mar com sinais vitais pela tripulação da embarcação que o atingiu. Também o INEM tentou reanimar o homem, mas sem sucesso.A vítima apresentava um corte no peito mas, ao que tudo indica, não terá sido essa a causa da morte.