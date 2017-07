Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelada à saída do hospital

Aurora Silva, de 74 anos, estava a atravessar a rua.

09:31

Aurora Silva, de 74 anos, morreu atropelada por um carro, ontem de manhã, junto ao Hospital Agostinho Ribeiro, no centro de Felgueiras. O atropelamento fatal aconteceu por volta das 09h00, quando a mulher, que teria acabado de sair do hospital, atravessava a rua.



A septuagenária foi assistida no local do acidente pelos Bombeiros e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, e transportada, ainda com vida, para o Hospital de S. João, no Porto, onde perdeu a vida, ao início da tarde.



A avenida esteve condicionada ao trânsito, algumas horas, para as operações de remoção do carro e limpeza da via.



No local, estiveram militares da GNR.