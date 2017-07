Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelada na via férrea

Acidente aconteceu na rua da Venezuela, em Benfica, Lisboa.

08:21

Uma mulher morreu atropelada por um comboio, ao final da tarde de domingo, na rua da Venezuela, em Benfica, Lisboa.



O acidente ocorreu a alguns metros da estação da CP, quando a vítima estaria a atravessar a via férrea. O Regimento de Sapadores esteve no local com oito bombeiros e duas viaturas.



A circulação ferroviária esteve cortada cerca de uma hora.



A vítima ainda foi assistida pelo INEM, mas faleceu no local. O cadáver foi removido para o Instituto de Medicina Legal.