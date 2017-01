Morre atropelado a mudar um pneu

Atropelamento mortal na Ponte Vasco da Gama





O óbito foi declarado pela equipa médica minutos depois do acidente. Os clínicos tiveram, também, de dar assistência à mulher da vítima mortal, que assistiu ao atropelamento. Foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado de choque.Ao que o CM apurou, o condutor alemão foi identificado pela GNR, foi submetido ao teste para deteção de álcool e não terá sido detido pelas autoridades. A GNR de Coina, que tem a seu cargo a investigação, comunicou a situação ao Ministério Público.O acidente levou ao corte parcial da via mais à direita, no sentido Lisboa-Alcochete, mas não provocou condicionamento no trânsito na ponte.

A vítima mortal, um homem de 73 anos, residente na Chamusca, no distrito de Santarém, apercebeu- -se de um furo no pneu do carro e parou a viatura na berma do tabuleiro da ponte Vasco da Gama. O idoso fazia a mudança do pneu do lado esquerdo do carro quando foi colhido, na zona da cabeça, por um ligeiro de mercadorias de matrícula alemã. A morte foi imediata.O acidente ocorreu pelas 12h30 no sentido Lisboa-Alcochete. O condutor que seguia na outra viatura, um alemão de cerca de 50 anos, parou o carro perto da zona do atropelamento e esperou pela chegada das autoridades.No local estiveram uma viatura médica, vários elementos do destacamento de trânsito da Guarda Nacional Republicana e os bombeiros de Sacavém, apoiados por uma ambulância e um pronto-socorro.