Morre atropelado ao sair da missa em Chaves

Ex-emigrante de 97 anos foi colhido por condutor octogenário.

Por Tânia Rei | 07:40

Domingos Joaquim tinha acabado de assistir à missa na igreja matriz de Curalha, Chaves, e dirigia-se para casa, sexta-feira ao final da tarde. Na única passadeira daquele troço da EN103, que atravessa a aldeia, o homem de 97 anos foi atropelado por um conterrâneo e amigo, de 84. O idoso não resistiu aos graves ferimentos e o óbito foi declarado no local.



Apesar da idade, Domingos Joaquim mantinha muita independência. Passava naquele local mais do que uma vez por dia nos seus afazeres.

A EN103 tem mais trânsito desde a entrada em funcionamento da A24. " Os condutores aperceberam-se que, passando por aqui, evitam o pagamento de uma portagem para entrar em Chaves, que fica a seis quilómetros", disse Alfredo Gaspar, presidente da Junta de Curalha, que reivindica melhor iluminação e semáforos. "É o primeiro acidente mais grave de que temos registo", conclui o autarca.



O corpo de Domingos Joaquim seguiu para autópsia. Viúvo, o ex-emigrante na América e em França morava na aldeia com uma filha. Deixa três filhos e uma vasta família.