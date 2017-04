Morre atropelado por amigo

CM o vizinho Francisco Marinho.



Além de músico na Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos, João Bernardino era engenheiro e vivia com a mulher e uma filha ainda menor. Era filho da presidente da assembleia de freguesia do Arrabal, Ana Bela Bernardino. Marco Rocha trabalha nos CTT e faz parte da banda NKZ.



"Eram dois moços amigos. O João tocava na Filarmónica e o Marco numa banda, andavam muitas vezes juntos e acontecer um acidente destes à porta de casa é uma tragédia para todos", disse aoo vizinho Francisco Marinho.Além de músico na Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos, João Bernardino era engenheiro e vivia com a mulher e uma filha ainda menor. Era filho da presidente da assembleia de freguesia do Arrabal, Ana Bela Bernardino. Marco Rocha trabalha nos CTT e faz parte da banda NKZ.

O que achou desta notícia?







88% Muito insatisfeito

88% 3.4%

3.4% 0.9%

0.9% 3.1%

3.1% 4.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







88% Muito insatisfeito

88% 3.4%

3.4% 0.9%

0.9% 3.1%

3.1% 4.6% Muito satisfeito pub

Um homem de 34 anos foi atropelado mortalmente pelo carro conduzido por um amigo e vizinho, na madrugada de ontem, no Soutocico, Leiria.João Bernardino regressava a casa a pé, depois de ter participado na Festa das Perucas, no clube local, quando foi atropelado pelo carro conduzido por Marco Rocha, de 42 anos.O acidente ocorreu na rua Heróis do Ultramar, a poucas dezenas de metros das casas de ambos, o que causou consternação na povoação.