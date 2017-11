Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre atropelada por empilhadora

Trabalhadora de fundição em Cacia, Aveiro, de 27 anos, morreu no local.

09:56

Uma mulher de 27 anos morreu hoje esmagada por um empilhador numa empresa de Cacia, Aveiro, disse à Lusa fonte da corporação local de Bombeiros.



O alerta para o acidente de trabalho foi dado cerca das 06:30.



A vítima era funcionária da FUNFRAP, uma empresa de fundição criada pelo grupo Renault.



"A mulher que foi colhida pelo empilhador teve morte imediata, tendo o óbito sido declarado no local", disse Pedro Resende, chefe dos Bombeiros Novos de Aveiro.



O corpo da mulher foi transportado para o gabinete médico-legal de Aveiro.



No local estiveram os Bombeiros Novos de Aveiro auxiliados por uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.