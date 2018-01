Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelado por uma máquina

Francisco Santos, de 61 anos, estava a trabalhar em pedreira.

Por Silvana Araújo Cunha | 09:38

Francisco Jesus Santos, de 61 anos, era manobrador de máquinas há vários anos na mesma pedreira, onde, esta sexta-feira de manhã, acabou por ser atropelado mortalmente por uma pá carregadora, em Marecos, Penafiel. O operário, residente na freguesia de Duas Igrejas, foi colhido pela máquina que estava a ser conduzida por um colega que não o viu no local. Teve morte imediata.



"Ele tinha muita experiência, fazia isto desde novo. Quando desceu do camião que estava a manobrar, o colega não o viu e esmagou-o", contou ao CM um primo da vítima.



"Tinha dois filhos. É uma tragédia, não percebo como isto aconteceu", acrescentou o familiar. "O meu tio conduzia todo o tipo de máquinas, principalmente camiões, tinha experiência. E agora disseram-nos que ele ficou por baixo de uma máquina", disse ao CM, em choque, Filomena Jesus, sobrinha da vítima.



O alerta chegou aos Bombeiros de Penafiel pouco depois das 10h30. Os 11 operacionais no local, acompanhados por seis viaturas, nada conseguiram fazer para evitar a morte de Francisco Santos. O óbito foi declarado no local.



Além da GNR, a Autoridade para as Condições do Trabalho também esteve na empresa durante toda a manhã a recolher elementos para perceber em que circunstâncias se deu o acidente fatal.



A empresa suspendeu a atividade ao longo do dia devido à tragédia e, ao CM, disse apenas estar a tratar do caso com os familiares da vítima. A equipa de psicólogos do INEM esteve na empresa para apoiar a família do operário.