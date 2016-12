Morre colhida por carrinha na berma

Carrinha que atropelou Fernanda Fernandes próxima do local do acidente, na EN229

CM apurou, o atropelamento aconteceu porque no sentido oposto circulava um camião.



O condutor da carrinha encostou-se à berma e com o espelho lateral embateu na mulher que depois bateu com a cabeça no chão e morreu.



As causas do atropelamento estão a ser investigadas pela GNR de Viseu. Contudo, e ao que oapurou, o atropelamento aconteceu porque no sentido oposto circulava um camião.O condutor da carrinha encostou-se à berma e com o espelho lateral embateu na mulher que depois bateu com a cabeça no chão e morreu.

O que achou desta notícia?







89.7% Muito insatisfeito

89.7% 6.9%

6.9%



3.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







89.7% Muito insatisfeito

89.7% 6.9%

6.9%



3.4% Muito satisfeito Outras 29 pessoas também já deram o seu contributo pub

Fernanda Fernandes, de 72 anos, fazia todos os dias dezenas de quilómetros a pé e quase todos os habitantes de Vila Nova de Paiva a conheciam. O trajeto desta sexta-feira, porém, não chegou ao fim. A mulher foi atropelada mortalmente por uma carrinha de caixa aberta que seguia no mesmo sentido, na EN229, via que liga Touro a Vila Nova de Paiva.O alerta foi dado às 08h52. Quando os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva chegaram encontraram a mulher caída na berma da estrada. "Estava inconsciente, pois sofreu um traumatismo cranioencefálico grave. E em paragem cardiorrespiratória", explicou Armando Pina, adjunto do comando.Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal do hospital de Viseu.