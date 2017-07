Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre colhido por camião ao chegar a casa

Idoso foi atropelado na Nacional 14, junto ao quartel dos Bombeiros da Trofa.

Por S.A.C. | 08:28

Manuel Silva, de 79 anos, estava a chegar a casa, esta quinta-feira de manhã, junto ao quartel dos Bombeiros da Trofa, quando foi atropelado por um camião, enquanto atravessava a Estrada Nacional 14.



O óbito foi declarado no local.



"Tentámos manobras de reanimação depois de retirarmos o senhor debaixo do camião, mas já não conseguimos salvar-lhe a vida", disse Eduardo Cruz, chefe da corporação.



"Estive a falar com o motorista. Estava desesperado e disse-me que não viu o homem. Esta é uma estrada com demasiado trânsito", referiu Manuel Gomes, morador e testemunha do acidente.