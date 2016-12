Morre colhido por comboio na Linha do Norte

A fonte do CDOS não adiantou mais detalhes sobre a idade ou sexo da vítima mortal nem as circunstâncias em que se deu o acidente, que envolveu um comboio Alfa Pendular.



A circulação na linha ferroviária do Norte foi depois reaberta, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.A fonte do CDOS não adiantou mais detalhes sobre a idade ou sexo da vítima mortal nem as circunstâncias em que se deu o acidente, que envolveu um comboio Alfa Pendular.

O que achou desta notícia?







79.3% Muito insatisfeito

79.3% 1.7%

1.7% 3.5%

3.5% 3.4%

3.4% 12.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







79.3% Muito insatisfeito

79.3% 1.7%

1.7% 3.5%

3.5% 3.4%

3.4% 12.1% Muito satisfeito Outras 58 pessoas também já deram o seu contributo pub

A circulação na linha ferroviária do Norte esteve suspensa, entre Granja e Gaia, devido a um acidente com uma pessoa no apeadeiro de Miramar, disse à Agência Lusa uma fonte da CP.O acidente no concelho de Gaia, envolvendo um comboio Alfa Pendular, aconteceu cerca das 14:30 e obrigou a interromper a circulação nas duas vias.No local estiveram elementos do INEM, bombeiros e autoridades policiais.