Morre debaixo de terra e pedras ao abrir vala para plantar vinha

José Faria Carrilho tinha 64 anos.

Por P.G. | 08:10

Um homem, de 64 anos, morreu esta quinta-feira em Reguengos de Monsaraz depois de um deslizamento de terras.



José Faria Carrilho estava numa vala num terreno onde iria plantar vinha quando foi atingido por uma grande quantidade de terra e pedras.



Os bombeiros de Reguengos, que estiveram no local com nove elementos, tiveram muita dificuldade em retirar a vítima do local, devido à instabilidade das terras e ao perigo de novo deslizamento.



O óbito foi confirmado no Centro de Saúde daquela cidade e o corpo recolheu à morgue de Évora.