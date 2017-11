Morre em acidente ao sair de casa

Maria Helena Moreira não resistiu à violência do embate, em Leiria.

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, nos mesmos dez meses ocorreram 106 936 acidentes (mais 1472) dos quais resultaram 1805 feridos graves (mais 29) e 34 254 feridos ligeiros (mais 1786).

Maria Helena Moreira, de 66 anos, seguia ao volante do seu carro, após sair de casa, na localidade de Costa de Cima, concelho de Leiria, quando outro automóvel embateu na parte lateral do ligeiro que a mulher conduzia.Maria Helena Moreira não resistiu à violência do acidente e acabou por morrer já no hospital, pelas 09h15. O condutor do outro veículo envolvido, um homem de 41 anos, sofreu ferimentos ligeiros e também foi levado ao hospital.A estrada esteve bloqueada durante meia hora, para que os operacionais pudessem levar a cabo as operações de socorro. No total, responderam à ocorrência 14 elementos, ajudados por seis viaturas.Entre 1 de janeiro e 31 de outubro, morreram 420 pessoas nas estradas portugueses, mais 48 que em igual período do ano passado.