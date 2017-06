Morre em acidente com enfardadeira agrícola em Figueira de Castelo Rodrigo

Para o local do acidente foram mobilizados dez homens e quatro viaturas dos bombeiros voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), segundo o CDOS da Guarda.



O responsável contou que o homem "estava a enfardar feno" e "os fios prenderam" e, quando procurou resolver o problema, "ficou entalado na máquina enfardadeira", tendo o óbito sido declarado no local.Para o local do acidente foram mobilizados dez homens e quatro viaturas dos bombeiros voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), segundo o CDOS da Guarda.

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com uma enfardadeira agrícola, na localidade de Reigada, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o sinistro foi dado pelas 19h07.Luís Silva, comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, disse à Lusa que a vítima mortal é um homem que aparenta ter "entre 30 a 35 anos" que manobrava um trator agrícola com uma enfardadeira acoplada.