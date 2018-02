Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em acidente de caça

Vítima terá disparado a própria caçadeira contra o corpo, quando a destravava.

Um caçador de 66 anos morreu, domingo de manhã, num acidente com uma arma de caça, em Canedo, Celorico de Basto. A vítima terá disparado a própria caçadeira contra o corpo, quando a destravava para iniciar a caça.



O acidente aconteceu por volta das 07h30, na zona de caça do lugar do Seixo, em Canedo de Basto. A vítima mortal, residente naquela freguesia, estava acompanhada por outros caçadores, que ouviram o disparo e encontraram o homem já inanimado.



O corpo foi removido para a morgue de Guimarães. Sem suspeitas de crime, a GNR tomou conta do caso.