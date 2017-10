Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em choque na autoestrada

Óbito de Pedro Morais Nunes foi decretado no local.

Por M.C. | 08:56

Um homem de 38 anos, divorciado e sem filhos, morreu ao princípio da manhã de ontem na sequência de uma colisão, na Autoestrada do Sul (A2), sentido norte-sul, na zona da área de serviço do Seixal.



Pedro Morais Nunes residia em Corroios, Seixal. Desempregado, circulava sozinho num Opel Corsa comercial, pelas 06h10 de ontem. Atrás desta viatura seguiam outros dois automóveis, tendo um deles embatido com muita violência na traseira do carro de Pedro Morais Nunes.



A viatura saiu da estrada e ficou imobilizada na berma. O trânsito na A2, sentido norte-sul, foi cortado de imediato, tendo assim permanecido durante cerca de uma hora.



Os bombeiros de Cacilhas enviaram ao local 13 operacionais e três viaturas. O óbito de Pedro Morais Nunes foi decretado no local, enquanto o condutor do carro que lhe bateu ficou ferido e teve de ir ao hospital.



A GNR de Coina está a investigar o acidente.