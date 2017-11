Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em despiste de lambreta

09:29

Manuel Vendeiro, de 53 anos, voltava a casa, do trabalho no cemitério das Caxinas, em Vila do Conde, quando se desequilibrou na lambreta em que seguia numa curva da rua do Comendador, em Macieira da Maia. A mota resvalou e a vítima foi projetada contra um poste.



Foi socorrido por uma equipa médica, mas o óbito foi declarado após quatro paragens cardíacas.



"Ele trazia um saco cheio de potes para colocar velas do cemitério. O saco tombou, ele desequilibrou-se e caiu para a estrada", disse uma moradora da freguesia onde Manuel ‘Pego’ vivia sozinho. Deixa dois filhos. A GNR esteve no local.