Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em Esposende a fazer prova de BTT

Vítima tinha 57 anos e era praticante assídua no desporto. Caiu inanimada no chão.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Habituado a realizar provas de BTT e conhecido por ser praticante assíduo de desporto há vários anos, João Vasco Lopes caiu esta manhã de domingo da bicicleta quando participava no conhecido Raid das Masseiras quando passava pelo pinhal, em Fão, Esposende. O homem, de 57 anos, seguia com seis amigos do grupo Arrasta Bikes. Sentiu-se mal e não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local, cerca das 11h00.



A ‘Vasquinho’, como era tratado pelos amigos mais próximos, não lhe eram conhecidos problemas de saúde e só a autópsia poderá esclarecer as causas da morte do homem que vivia na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.Era casado e trabalhava como assistente operacional, no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro.



"Morreu a fazer aquilo que gostava e aparentemente não sofreu. Não foi acidente, não foi queda, mas algo súbito e, apesar de toda a assistência médica imediata, não foi possível reverter a situação", explicou este domingo, no Facebook, Vítor Carlos - um dos elementos que saiu de Aveiro de manhã com João Vasco Lopes para participar na prova de mais de 30 quilómetros, com início na Póvoa de Varzim. "Saímos sete de Aveiro e regressámos seis. Perdemos um dos nossos. Perdi um amigo", enfatizava o companheiro.



A vítima caiu da bicicleta sem que nada o fizesse prever e apesar da rápida chegada do INEM, não sobreviveu. O corpo vai ser autopsiado hoje na morgue de Viana do Castelo.



O CM tentou, sem sucesso, obter uma reação da organização da prova de BTT.



PORMENORES

Prova

O raide das Masseiras realiza-se há cinco anos e tem atraído cada mais mais participantes. É conhecida como "uma das grandes clássicas do BTT nortenho" com saída em Estela, na Póvoa de Varzim.



1000

ciclistas participaram este domingo de manhã na prova que tem duas distâncias: 34 ou 47 quilómetros com passagem pelo concelho de Esposende, incluindo o pinhal.



Meios no local

Uma equipa de bombeiros estava no local de prevenção, mas tendo em conta que o ciclista se sentiu mal no interior do pinhal, teve de ser acionada outra equipa com meios todo-o-terreno.