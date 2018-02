Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre esmagado em prensa

Homem de 50 anos não resistiu aos ferimentos. Caso ocorreu em Vila Franca de Xira.

07:49

Um homem de 50 anos morreu esmagado numa máquina de prensar numa empresa de fertilizantes, situada na Estrada Nacional 10, no Forte da Casa, em Vila Franca de Xira.



Segundo apurou o CM, o acidente que vitimou o trabalhador aconteceu ao início da madrugada de sábado, tendo sido mobilizados vários meios para o local.



Apesar disso e dos esforços dos bombeiros e da equipa médica do INEM, a vítima, que esteve presa durante cinco horas na máquina de prensar, não resistiu aos graves ferimentos e morreu. A Polícia de Segurança Pública esteve junto ao local do acidente, tomou conta da ocorrência e falou com testemunhas.