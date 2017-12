Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre esmagado pelo próprio carro

Acidente aconteceu quando a vítima reparava a viatura, no Cartaxo.

10:49

Um homem com cerca de 50 anos morreu esmagado pelo próprio carro na terça-feira à noite, no Cartaxo.



O alerta foi dado às 20h55, altura em que os meios de socorro foram chamados a uma pequena oficina doméstica, situada nas Várzeas, entre Cartaxo e Pontével.



A vítima estaria a reparar a viatura quando o carro lhe caiu em cima, avança o jornal Rede Regional.



Segundo a mesma fonte, os bombeiros locais ainda tentaram reanimar a vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local.



As autoridades investigam agora o que terá causado a queda do automóvel.