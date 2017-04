Morre intoxicada por fogo em casa

Segundo o CM apurou junto de fonte policial, um curto-circuito na televisão poderá ter estado na origem do fogo. As chamas ficaram circunscritas à sala e as autoridades não tiveram a necessidade de retirar os restantes moradores do prédio.



O corpo da idosa foi retirado pela equipa de automacas da PSP, que o transportou para o Instituto de Medicina Legal.



A idosa de 83 anos ainda terá procurado refúgio no quarto, depois de um incêndio ter deflagrado na sala de estar.Contudo, Auzenda Ferreira acabou por sucumbir ao muito fumo que tomou por completo um 2º andar na rua Marquesa de Alorna, no bairro de Alvalade, Lisboa. Acabou por morrer intoxicada pelo fumo. As chamas foram extintas pelos Sapadores de Lisboa.O alerta chegou às autoridades poucos minutos depois das 13h00 de ontem, por vizinhos que se aperceberam do fumo. À chegada, os cerca de 20 elementos dos Sapadores, apoiados por seis viaturas, enfrentaram algumas dificuldades, como explicou o chefe Marques Alípio. "O combate foi difícil pois estava tudo fechado. Tivemos de proceder ao arrombamento da porta, extinguimos as chamas e logo depois fizemos a ventilação natural", contou.