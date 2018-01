Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre na ria Formosa após ataque epilético

Homem com cerca de 30 anos caiu desamparado quando estava junto a muro de pedra.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:46

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta terça-feira à tarde após ter caído à ria Formosa, na zona ribeirinha de Olhão. Terá sofrido um ataque epilético e acabou por ser retirado da água já sem vida.



O alerta foi dado às 16h33 por testemunhas. O homem estaria no jardim Pescador Olhanense, junto ao muro de separação com a ria, e acabou por cair desamparado para a água após um ataque epilético. Ao que o CM apurou, ainda foi retirado da água por um popular, mas apesar das manobras de reanimação dos vários meios de emergência médica que se deslocaram ao local, já estava sem vida.



Segundo o que o CM apurou, o homem, português e sem familiares conhecidos na zona, era residente em Olhão e não estava na posse de quaisquer documentos. Já teria um historial de ataques epiléticos.



A zona acabou por ser delimitada e a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência por ter ocorrido em área de Domínio Público Marítimo.



Apesar de não haver suspeitas de crime, investigadores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foram chamados ao local e o sucedido foi comunicado ao Ministério Público, antes de o corpo ter sido levantado por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.



A morte poderá ter sido causada por afogamento ou na sequência de um traumatismo resultante da queda violenta em cima de pedras. No entanto, as causas da morte só vão ficar esclarecidas após a realização da autópsia.