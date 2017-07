Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre no hospital após roubo a casa

Homem de 50 anos não resistiu aos ferimentos. A PJ investiga.

Por João Tavares | 01:30

O barulho vindo do rés-do-chão de um prédio num bairro social da zona da Ameixoeira, em Lisboa, chamou a atenção de alguns dos moradores. Mas só já de manhã se depararam com a porta da casa arrombada. No interior encontraram a habitação remexida e o dono com diversos ferimentos na zona da cara. Acabou por morrer no hospital no dia seguinte. As autoridades investigam agora um eventual roubo que resultou na morte de um homem de 50 anos.



O caso terá acontecido pelas 02h00 da madrugada de quinta-feira, altura em que foi ouvido o barulho no prédio, o que pode indiciar um eventual confronto físico. Algumas horas depois, moradores desconfiaram ao ver a porta do rés-do-chão com sinais de arrom- bamento. Foi então que deram o alerta às autoridades, relatando terem encontrado uma pessoa ferida no interior da residência.



Quando a equipa médica do INEM e os elementos da 41ª esquadra da PSP chegaram ao local, depararam-se com o proprietário caído, com ferimentos graves na face. O homem foi depois transportado ao Hospital de Santa Maria, onde deu entrada no Serviço de Medicina Intensiva. Pela hora do almoço do dia seguinte, foi comunicada à polícia a morte do homem.



Dentro da casa, os agentes da polícia encontraram um cenário que aparenta ser de crime, com todas as divisões remexidas.



O crime começou por ser investigado pelos inspetores da secção de roubos da Polícia Judiciária e está agora nas mãos da secção de homicídios.