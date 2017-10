Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre sem capacete em despiste de moto

Belga, de 62 anos, foi alvo de tentativa de reanimação durante cerca de uma hora, mas sem sucesso.

Por José Carlos Eusébio | 09:50

Um motociclista perdeu a vida em resultado de um despiste, ao final do dia de sexta-feira, cerca da 18h00, na zona das Sesmarias, em Albufeira. Ao que apurou o CM, a vítima estaria a conduzir sem capacete, o que poderá ter contribuído para o desfecho fatal.



O homem, de 62 anos e de nacionalidade belga, que tinha uma casa de férias no Algarve, perdeu o controlo da scooter em que seguia e foi embater num passeio que fica a um nível elevado em relação à estrada e depois num sinal de trânsito.



Quando os bombeiros de Albufeira chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas tentativas de reanimação durante cerca de uma hora, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser confirmado por uma equipa médica do INEM.



O despiste deu-se próximo do cruzamento para a praia da Coelha, entre São Rafael e a Praia da Galé, tendo a estrada estado encerrada à circulação durante algum tempo.



O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Albufeira está agora a investigar as causas do acidente. No local estiveram 15 operacionais, com seis viaturas, dos bombeiros, INEM, GNR e Polícia Municipal de Albufeira.



Esta morte vem engrossar as cifras negras da sinistralidade nas estradas algarvias. Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no período de 1 de janeiro a 15 deste mês já tinham morrido na região 24 pessoas.