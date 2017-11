Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre soterrado em vala em Reguengos de Monsaraz

Vítima de 64 anos plantava vinhas quando foi surpreendida por deslizamento de terras.

12:28

Um homem de 64 anos morreu em reguengos de Monsaraz depois de ficar soterrado no desabamento de uma vala.



Ao que o Cm apurou o homem estava a trabalhar na plantação de uma vinha num terreno particular e, quando abria uma vala, as terras aluíram e soterraram-no. Estavam com a vítima mais duas pessoas que deram o alerta para o acidente.



A vítima deste acidente de trabalho entrou em paragem cardiorrespiratória e os trabalhos dos Bombeiros de Reguengos de monsaraz foram dificultados devido às poucas condições de segurança, devido á possibilidade de novos deslizamentos de terras.



O homem acabado por morrer na chegada ao Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz.