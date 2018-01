Morre subitamente durante convívio de amigos

Homem de 57 anos sofria de tensão arterial. Foi encontrado sem vida na casa de banho de adega onde jantava.

A vítima mortal, de nacionalidade angolana, estava acompanhado por um grupo quando se levantou para ir à casa de banho urinar. Os amigos ouviram um barulho anormal e decidiram ir ver o que se passava. Foi nessa altura que se depararam com o homem de 57 anos de cócoras e envolto em sangue, após ter batido com a cabeça na parede de pedra da casa de banho.



De acordo com o que o proprietário da adega confirmou ao CM, o homem sofria de problemas de tensão arterial, mas naquele dia, não se queixou de qualquer sintoma. Residente em Travanca de Lagos há cerca de meio ano, tinha dois filhos, mas vivia sozinho em Portugal.



O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Judiciária está a investigar o caso, no entanto, tudo indica que se trate de uma morte súbita.











