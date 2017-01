Morrem ao tentar proteger-se do frio

O que achou desta notícia?







Duas pessoas morreram, ontem, nas respetivas casas, quando se tentavam proteger do frio. António Valadares, de 55 anos, foi vítima de intoxicação por monóxido de carbono, em Soutelinho do Mezio, Vila Pouca de Aguiar. Já Maria Jesus Justo, de 85 anos, não sobreviveu após um incêndio na habitação, na rua da Carvalhosa, Paços de Ferreira.Neste último caso, o alerta foi dado pelas 14h30, por vizinhos que se aperceberam do fumo. Ao que tudo indica, o fogo teve origem num cobertor elétrico, no quarto da idosa. "A senhora morava sozinha. Já a tínhamos alertado para o perigo do cobertor e até chegámos a dizer que qualquer dia ainda acontecia uma desgraça", afirmou uma vizinha. Foram os moradores próximos os primeiros a tentar salvá-la, porém, devido ao fumo intenso, não conseguiram entrar na habitação. Os Bombeiros de Paços de Ferreira arrombaram uma janela, mas a vítima já se encontrava sem vida. A GNR foi chamada.Em Vila Pouca de Aguiar, a tragédia terá sido causada por uma salamandra. António Valadares morreu e a mãe, Maria Lucinda Valadares, de 80 anos, ficou em estado grave, vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. "Um vizinho estranhou a falta de movimento na casa e foi lá ver o que se passava. Encontrou a minha tia caída no chão e a casa cheia de fumo. O meu primo estava na cama, mas já não tinha qualquer reação", explicou ao CM José Valadares, familiar das vítimas.