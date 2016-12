Morrem carbonizados em colisão com sobreiro

Os corpos foram depois transportados pelos bombeiros para a morgue do Hospital de Portalegre. A circulação na EN18 só foi restabelecida por volta das 07h00.



As causas do acidente estão a ser investigadas pela Unidade de Trânsito da GNR de Portalegre. A população de Nisa, onde as duas vítimas, ambas solteiras, eram bastante conhecidas, ficou em choque.



A viatura era conduzida por Nuno Caldeira. Na via não existe qualquer marca de travagem ou de derrapagem.

Passavam poucos minutos das 02h00 desta quarta-feira quando Nuno Caldeira, de 39 anos, e Marco Pinheiro, de 43, residentes em Nisa, decidiram dar uma volta até Portalegre. Mas a viagem durou pouco mais do que dois quilómetros.O carro onde seguiam, um Peugeot 106 GTI, entrou em despiste e foi colidir violentamente com um sobreiro de grandes dimensões junto à Estrada Nacional 18. A violência do impacto provocou um incêndio na viatura. Os dois amigos ficaram carbonizados."Foi um trabalho de desencarceramento bastante difícil. A remoção de destroços e limpeza da via demoraram perto de cinco horas", referiu o adjunto de comando dos Bombeiros de Nisa, João Caritas.