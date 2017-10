Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morrem de moto a fugir do fogo

João Paulo da Luz, 50 anos, e António de Jesus, 76, tentavam proteger propriedades.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

João Paulo da Luz, 50 anos, e António Lopes de Jesus, 76, morreram na madrugada de ontem, em Nelas e Carregal do Sal, respetivamente, ao volante de duas motos quando tentavam fugir do fogo.



João vivia em Caldas da Felgueira, Nelas, e aproximou-se da sua casa e da casa do pai, poucos metros ao lado, com mangueiras para tentar afastar as chamas. Depois fugiu de moto mas foi apanhado pelo fogo às portas do cemitério local.



A motorizada ficou destruída, na berma da estrada, e o corpo do condutor carbonizado. "Ia socorrer a minha filha e o meu genro quando o vi. Tinha queimaduras na cara e na barriga", diz Eugénio Dias, amigo que encontrou o corpo.



"Já chorámos muito por ele, vai fazer muita falta". "Estava sempre disponível e ligado às atividades da terra", contam dois moradores. História idêntica e com o mesmo final, no concelho vizinho de Carregal do Sal: em Papízios, António de Jesus saiu de casa ao perceber que as chamas estavam cada vez mais perto de uma das suas propriedades. Foi de moto até ao local mas caiu.



A mulher, Laurinda, ainda o ouviu gritar mas já nada conseguiu fazer. "Eu segui o som dos gritos mas quando lá cheguei ele estava queimado com um braço no ar. A roda da frente da moto estava também queimada. Fui embora a correr", contou ontem ao CM a mulher da vítima, lavada em lágrimas.



Apagam fogos no 7º aniversário

Paulo e Vanessa Nobre são bombeiros de Cacilhas (Almada). Ontem fizeram sete anos de casados. Mas não os celebraram como faria um casal normal: desde domingo que estão no combate aos incêndios. A corporação felicitou-os publicamente pelo ato e pelo aniversário.



Tropas de prontidão para avançar e ajudar populações

Exército e Marinha encontravam-se ontem com estados de prontidão mais elevados para responderem com rapidez a pedidos da Proteção Civil, através do Estado-Maior General das Forças Armadas, para colaborarem em missões relacionadas com fogos florestais.



A Marinha tinha centenas de fuzileiros e militares de navios a aguardar ordens no Alfeite. O Exército já tinha no terreno 337 militares e 60 viaturas, no Norte e Centro, e outros aguardavam em "prontidão elevada". A Força Aérea diz que "responderá o mais rápido possível com meios disponíveis".



PORMENORES

Área ardida

Este ano já arderam mais de 340 mil hectares de mato e floresta, ultrapassando os 339 mil de 2005. Nas últimas décadas, apenas 2003 teve maior área ardida: 425 839 hectares.



Jogador fechado em cave

Ricardo Costa, central ex-internacional da Seleção Nacional de futebol e que está atualmente no Tondela, está a viver num hotel local e domingo esteve ameaçado pelo fogo. Foi com os restantes hóspedes para uma cave, com toalhas a cobri-los.



Casas ardem em Oleiros

O presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, disse ontem que só na aldeia de Álvaro arderam 40 casas, muitas das quais de primeira habitação, sendo que há muitas mais espalhadas pelo concelho ainda não contabilizadas. O fogo tinha duas frentes ativas e feriu vários bombeiros.