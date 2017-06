Morrem intoxicados por fogo no colchão

Os vizinhos garantem que não se aperceberam de nada durante a noite. A Polícia Judiciária esteve no local a efetuar perícias e investiga as causas do incêndio fatal.



Maria de Lurdes e Abel Duarte eram originários da aldeia de Amêndoa, em Mação. Viviam no segundo esquerdo do número 78 da Calçada do Tojal há pelo menos 52 anos.Os vizinhos garantem que não se aperceberam de nada durante a noite. A Polícia Judiciária esteve no local a efetuar perícias e investiga as causas do incêndio fatal.

Maria de Lurdes e Abel Duarte viveram mais de 50 anos juntos, sempre na mesma casa, na Calçada do Tojal, em Benfica, Lisboa. E juntos perderam a vida, na manhã de segunda-feira, intoxicados pelo fumo libertado pelo colchão da cama onde dormiam. A morte terá ocorrido durante a noite, mas os corpos só foram encontrados de manhã pela empregada que chegava para trabalhar.Segundo oapurou, o casal, de 77 e 79 anos, estaria a dormir quando um objeto ligado à eletricidade entrou em curto-circuito e incendiou o colchão. No entanto, o fogo não tomou proporções significativas, uma vez que o colchão ficou em combustão sem chamas e ninguém se apercebeu de nada até ser demasiado tarde."Quando entrámos no apartamento já nada havia a fazer. Os corpos foram localizados no chão, um junto à entrada de casa e outro no quarto", adiantou o chefe Eduardo, do Regimento de Sapadores de Lisboa. "Nem houve combate às chamas, uma vez que não havia fogo", acrescentou.