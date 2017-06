Morreram todos os nove da família

Fernando Rui Mendes da Silva, de 48 anos, engenheiro civil da Câmara de Castanheira de Pera, morreu ao lado do filho Luís Fernando e da mulher, madrasta do menino. As cerimónias fúnebres das nove vítimas ainda não têm data marcada.

Conhecem-se mais pormenores da família de nove que morreu quando tentava fugir ao fogo, deixando a mesa posta para o jantar, na aldeia de Várzeas. Fausto Lopes da Costa, de 73 anos, e a mulher Lucília Simões, de 70, promoveram a reunião familiar - com os filhos de casamentos anteriores - aproveitando a ‘ponte’ do feriado.O engenheiro da EDP e a professora, reformados, tinham casa cheia: Miguel, advogado, filho de Fausto, com a sua mulher, Mafalda, arquiteta, e os filhos António, 6 anos (jogava rugby no Belenenses, que está de luto), e Joaquim, de 4; e Fernando Rui, engenheiro filho de Lucília, o filho Luís, de 5 anos, e a mulher.Os nove tentaram fugir ao fogo em três carros. A família de Lopes da Costa morreu toda presa na estrada da morte. A casa de onde escaparam ficou em pé. Miguel Lopes da Costa era advogado da Misericórdia da Amadora. A mulher, Mafalda Lacerda, tinha origens em São João das Lampas, Sintra.