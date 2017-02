“Morres tu primeiro ou mato os teus pais?”

"Dou-te o último desejo: queres vê-los [pais] morrer ou queres ser tu a primeira?", ameaçou o arguido por telefonema, quando ela fugia. Na manhã seguinte, às 06h00, acedeu às traseiras da casa dos sogros, junto à linha de comboio, e partiu um vidro da porta, que estava trancada com mobília como forma das vítimas se defenderem. Só tinha espaço para introduzir a pistola e fez os seis disparos sabendo que estavam as três vítimas no exíguo quarto, antes de fugir.



Marco Correia, de 39 anos e que está em preventiva na cadeia de Lamego, estava cego de ciúmes e agrediu a mulher, antes de ela conseguir fugir para casa dos pais e fazer queixa na GNR."Dou-te o último desejo: queres vê-los [pais] morrer ou queres ser tu a primeira?", ameaçou o arguido por telefonema, quando ela fugia. Na manhã seguinte, às 06h00, acedeu às traseiras da casa dos sogros, junto à linha de comboio, e partiu um vidro da porta, que estava trancada com mobília como forma das vítimas se defenderem. Só tinha espaço para introduzir a pistola e fez os seis disparos sabendo que estavam as três vítimas no exíguo quarto, antes de fugir.

"Vou matar-vos aos três, vou matar-vos a todos, ides ficar aí". Os gritos de Marco Correia - decidido a ajustar contas com os sogros e a mulher, que tinha fugido de casa na noite anterior após ter sido agredida - antecederam os seis disparos que fez com a pistola que empunhava em direção às três vítimas, escondidas no quarto da casa em Peso da Régua. Atingiu a sogra, que ainda tem alojada na nádega a bala, a 26 abril de 2016.O arguido está a ser julgado no tribunal de Vila Real por três homicídios tentados (um dos quais qualificado), violência doméstica e detenção de arma proibida.Aos juízes, o arguido disse estar arrependido, mas culpa a mulher pelo sucedido. O Ministério Público pede a condenação. A sentença está marcada para 14 de fevereiro.